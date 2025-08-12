сегодня в 13:19

Новый путепровод через пути Ярославского направления МЖД начали строить в Москве

В Москве началось строительство нового путепровода через пути Ярославского направления МЖД. Сооружение длиной 370 м свяжет 3 района на северо-востоке столицы: Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты уже приступили к подготовительным работам. Они обустраивают строительную площадку и прокладывают временные подъездные пути. Путепровод протянется от Анадырского до Хибинского проезда.

Проект имеет необычную форму подковы, что позволит сохранить важные для местных жителей объекты инфраструктуры. Благодаря такому решению удастся избежать сноса пешеходного моста через железную дорогу, здания поликлиники, являющегося объектом культурного наследия, а также храма святителя Макария.

После окончания строительных работ будет создан новый транспортный маршрут, соединяющий Дмитровское и Ярославское шоссе. Власти также планируют провести благоустройство и озеленение прилегающей территории.