Новый надземный переход через железную дорогу открыли в Серпухове

В Серпухове вблизи одноименной железнодорожной станции открыли движение по новому разноуровневому пешеходному переходу через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новый разноуровневый пешеходный переход обеспечил удобный выход более 15 тысяч жителей микрорайонов Серпухова на ж/д платформу. Для комфорта пассажиров переход построен в соответствии с принятым стандартом — он полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и лифтами», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Новый переход длиной 128 метров соединил центральную часть города Серпухова с микрорайоном им. Ногина. В рамках проекта по строительству перехода также было предусмотрено обустройство отдельного выхода на платформу Серпухов и устройство пешеходной зоны.

В настоящее время ведется демонтаж старого пешеходного моста, после чего будут завершены работы по обустройству выхода на платформу и пешеходных зон, а также благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье будут бороться с теми, кто перебегает ж/д пути по народным тропам. Особенно это опасно при запуске МЦД, так как поезду будут курсировать с интервалом в 5 минут.

«Скорость огромная. Представляете, что чувствует машинист, подъезжая к станции. Когда такие народные тропы продолжают существовать?» — сказал Воробьев.