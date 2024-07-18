Новый мост начали проектировать в Пушкинском округе

В Пушкинском округе построят мост за счет бюджета Московской области, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Путепровод возведут на автодороге Братовщина-Ельдигино-ММК-Герасимиха-Рахманово.

«Рассмотрен вариант финансирования мероприятий по строительству за счет внебюджетных источников финансирования, с дальнейшей эксплуатацией на платной основе. Однако, ввиду сложившейся экономической ситуации, принято решение о реализации проекта за счет средств бюджета Московской области, с дальнейшей эксплуатацией на безвозмездной основе», — сказано в сообщении.

Сейчас заключен контракт на проектирование, работы закончат до апреля 2025 года.

Сроки строительства будет определен позднее.