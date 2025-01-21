Новый маршрут общественного транспорта запустили в Люберцах с 13 января

Новый маршрут общественного транспорта № 17к (п. Томилино — метро «Котельники») запустили в городском округе Люберцы с 13 января, об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По многочисленным просьбам жителей поселка Томилино с 13 января 2025 года был запущен новый муниципальный маршрут № 17к. Он проходит по следующему маршруту: п. Томилино — м. Котельники. На данном маршруте работает 10 автобусов малого класса, интервал движения 10 — 15 минут. Ежедневно выполняется 96 рейсов, начало работы 5:50 утра, окончание — 22:30», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что в 2025 году планируется увеличить число муниципальных маршрутов.

«Для обеспечения транспортной доступности новых территорий совместно с Минтрансом Подмосковья прорабатывается вопрос о запуске новых муниципальных маршрутов: «Ст. «Томилино» (МЦД-3) — Островцы — д. Сельцо» и «Ст. «Томилино» (МЦД-3) — Островцы — В. Мячково», — уточнил Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.