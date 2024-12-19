Новый комфортабельный автобус выше на маршрут от Озер до метро «Котельники»

В уходящем году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева было закуплено большое количество новой техники для «Мострансавто». Всего до конца января 2025 года более 300 комфортабельных автобусов марок «ЛиАЗ» и «Фотон» поступят в муниципалитеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Десять из них уже перевозят пассажиров на коломенских и озерских маршрутах: летом в свои первые городские и пригородные рейсы отправились 9 машин марки «ЛиАЗ», а теперь новый автобус «Фотон» доставляет озерчан до метро «Котельники».

«Добавлю, новые автобусы оборудованы удобными пассажирскими салонами с анатомическими сиденьями, у которых регулируется спинка, а также системами климат-контроля, видеонаблюдения, USB-портами для подзарядки мобильных устройств», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.