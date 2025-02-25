Новый ГОСТ дорожных знаков в РФ позволит снизить их количество

В России появился ГОСТ, благодаря которому внедрят новые дорожные знаки и изменят правила их использования. Также был обновлен дизайн ряда дорожных указателей, сообщает « Коммерсант ».

Созданный ГОСТ будет обязательным с 1 января 2026 года. Однако некоторые регионы по своему желанию могут начать устанавливать знаки уже сейчас.

Согласно нововведениям в ГОСТ-Р 52289, регулирующем правила использования дорожных знаков и разметки, появится ряд новых знаков. Например, табличка «Глухие» будет сигнализировать о том, что рядом находятся слабослышащие или неслышащие пешеходы.

Обновлена табличка, информирующая о часах и днях недели. На ней теперь будут писать и месяцы.

Еще начнут объединять несколько знаков в одну табличку. Так, «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность». «Парковка» может указываться вместе с изображением способа постановки транспортного средства на стоянку.

Знак «Стоп-линия» теперь может располагаться вертикально. Также разрешат не ставить его вовсе. Достаточно будет лишь нанести на асфальт линию.

Московские власти планируют демонтаж 55 тыс. лишних указателей. Благодаря этому движение по дорогам может стать более комфортным.