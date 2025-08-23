Новый дизайн поездов «Иволга 4.0» появился на маршруте D4

На маршруте четвертой линии Московских центральных диаметров (D4) начал работу первый электропоезд «Иволга 4.0» с обновленным дизайном интерьера, где поручни и подголовники выполнены в мятном цвете, об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Фото - © ЦППК Фото - © ЦППК

По информации ЦППК, до конца 2025 года в сотрудничестве с московским Департаментом транспорта и АО «ТМХ» планируется запуск еще 17 составов с аналогичным цветовым решением. Новые поезда будут обслуживать не только D4, но и Ярославское направление.

Обновленная цветовая гамма, представленная в начале августа, была разработана с учетом пожеланий пассажиров и современных дизайнерских тенденций. По замыслу дизайнеров, мятный оттенок должен вызывать ассоциации с природной свежестью, летним ветром, морской волной и зеленой листвой.

Также на Московских центральных диаметрах курсируют поезда с сине-красной, синей, желто-серой и ежевично-серой обивкой кресел.