Новый автобусный маршрут запустят между Краснознаменском и Наро-Фоминском

С 14 декабря в рамках действующего маршрута Тарасково — Наро-Фоминск в тестовом режиме начнет действовать дополнительная схема движения из города Краснознаменск в город Наро-Фоминск. Это позволит обеспечить комфортный проезд для жителей двух городов к социально-значимым местам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ежедневно автобусы будут совершать 6 рейсов.

Первый рейс будет осуществляться от остановочного пункта «Школа № 7» в Наро-Фоминске в 6:30, а последний от остановки «Госпиталь» в Краснознаменске — в 18:30.

Расписание движения и количество рейсов на основной схеме движения в сообщении Тарасково — Наро-Фоминск не изменится.

На время тестового режима маршрута специалисты проведут мониторинг, по результатам которого будет принято решение о необходимости запуска данной схемы движения на постоянной основе.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Московской области. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.