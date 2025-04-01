Новый автобусный маршрут запустили в Люберцах по просьбе жителей

По просьбе жителей городского округа Люберцы запустили новый маршрут № 22ВМ «с. Верхнее Мячково — Островцы — ст. МЦД Люберцы», об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На выездной администрации жители Верхнего Мячково обращались к нам по транспортной доступности — автобус к ним не заезжал, до ближайшей остановки приходилось идти пешком почти километр. При содействии регионального Минтранса нам удалось оперативно решить вопрос: в рамках маршрута № 22 организовали движение двух автобусов малого класса по варианту движения: 22ВМ „с. Верхнее Мячково — Островцы — ст. МЦД Люберцы“, — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что новый маршрут обеспечит комфортный проезд пассажиров до станции МЦД, а также к социальным объектам в Люберцах.

«Всего по данному маршруту предусмотрено 20 рейсов в день. Первый из Верхнего Мячково отправляется в 6:32, последний — в 21:09 от станции „Люберцы“. Важно, что на маршруте доступны льготы на проезд», — подчеркнул Владимир Волков.

Он напомнил, что ранее удалось решить вопрос с запуском маршрута в Сельцо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.