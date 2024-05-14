Новый автобусный маршрут свяжет Петербург и столицу Эстонии

Между Санкт-Петербургом и Таллином запустят новый автобусный маршрут Lux Express. Рейс будет проходить через южные эстонские города, Тарту и Псков, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу компании.

Когда свежая линия начнет работу, число еженедельных отправлений автобусов Lux Express между Петербургом и Таллином достигнет 44 в каждую из сторон.

Сам маршрут, пролегающий через Шумилкино — Лухамаа, станет дополнением к основному пути из города на Неве в эстонскую столицу через пропускной пункт Ивангород-Нарва.

Отправка дебютного рейса из Северной столицы России в Таллин запланирована на 21 мая. Первый рейс из столицы Эстонии в Санкт-Петербург отправится на следующий день, 22 мая.