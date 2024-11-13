Новый автобус выйдет на популярный маршрут в Реутове

На маршруте общественного транспорта № 579к, соединяющем станцию Реутово с Москвой, появился новый автобус малого класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это решение позволяет уменьшить интервалы между рейсами с 7 до 4 минут, обеспечив тем самым более удобный график поездок для пассажиров. Особенно это актуально для жителей новых жилых комплексов «Новая, 18», «Дом» и «Самоцветы мира».

На данном маршруте сохраняются все льготы для владельцев социальных карт Московской области. Оплата проезда возможна с помощью банковских карт, а также транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

Более двух месяцев назад в городском округе Реутов по запросу администрации сменился перевозчик. Теперь муниципальные маршруты обслуживают филиалы «Мострансавто». Работу ведут не только по увеличению состава автопарка, но и по скорости ремонта и возращению автобусов на рейсы.

Чтобы узнать актуальное расписание движения автобусов, пассажирам предлагается посетить официальный сайт АО «Мострансавто» либо связаться с виртуальным помощником компании по телефону: 8 (800) 700-31-13.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.