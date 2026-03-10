Новый Aurus 2027 года подорожает на 10 млн рублей

Новый автомобиль премиальной марки Aurus выйдет в следующем году и станет дороже на 10 млн рублей. Главная причина — модернизация платформы авто, сообщает Mash .

В настоящее время производство люксовых автомобилей в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане приостановлено для подготовки к выпуску обновленных моделей. Планируется работа над обновленным кузовом и замена запчастей на более современные.

Основное внимание при обновлении будет уделено внешнему виду автомобиля. Обещают улучшить освещение, современный интерьер с технологиями следующего поколения и, возможно, обновить силовую установку и электронику.

Новые модели планируют выпустить не ранее 2027 года. Начальная стоимость составит около 55–58 млн рублей. В настоящее время автомобиль Aurus можно приобрести примерно за 48 млн рублей.

Параллельно люксовые автомобили делают исключительно по индивидуальным заказам. Период ожидания составляет примерно 6 месяцев. Для моделей с кузовом 2025 года срок ожидания не превышает 4 месяцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.