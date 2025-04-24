Новый асфальт укладывают на улицах Ногинска

В Богородском округе и, в частности, в Ногинске ремонт дорожного полотна перешел в активную стадию. В настоящее время три подрядные организации осуществляют укладку асфальта на 15 дорогах города. В плане на этот год значатся более 40 дорог, протяженностью около 30 км, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Проконтролировать ход работ на ул. Октябрьской приехали глава округа Игорь Сухин и профильный заместитель Анатолий Шуть. Асфальтирование семи улиц уже завершено. Среди них такие центральные улицы, как Советская, 3-Интернационала. А также ул. Швейная, Моторная, Лазурная. Октябрьская — восьмая в этом адресном перечне.

Глава округа отметил высокое качество производимых работ. Немаловажным здесь является то, что одна из представленных компаний зарекомендовала себя с положительной стороны за не один год работы и отличается добросовестным отношением к делу.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.