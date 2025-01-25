Новые выделенные полосы заработают в Москве с 15 февраля

На столичных дорогах с 15 февраля появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Как отметил заммэра, глава городского Дептранса Максим Ликсутов, выделенки будут открыты на Ленинградском шоссе в районе Химок, на улице Толбухина в Можайском районе Москвы. Они охватят 20 городских и пригородных маршрутов, на которых фиксируется свыше 72 тыс. поездок в рабочие дни.

«Благодаря выделенкам время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в 2-4 раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25%», — добавил Ликсутов.

По его словам, всего будет запущено более 6 км выделенных полос.