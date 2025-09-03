Новые правила для водителей: здоровье станет приоритетом с 2027 года

С марта 2027 года водители с определенными заболеваниями могут временно лишиться права управлять автомобилем. Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, что эта мера направлена на снижение количества аварий на дорогах, сообщает АБН24 .

Если во время визита к врачу будут выявлены проблемы со здоровьем, действие водительского удостоверения может быть приостановлено. Важно отметить, что речь идет не о полном аннулировании прав, а о временном ограничении. Водители смогут вернуть свои права после выздоровления и получения соответствующей медицинской справки.

Эти изменения призваны повысить безопасность дорожного движения путем недопущения за руль людей с опасными для вождения заболеваниями. Врачи смогут автоматически запрещать таким пациентам вождение. Согласно новым поправкам к закону № 196-ФЗ, медики будут напрямую отмечать невозможность управления транспортом без раскрытия конкретного диагноза.

По словам Попова, это касается людей с критически высоким давлением, предынсультными состояниями, серьезными проблемами со зрением и психическими нарушениями. Раньше подобные ограничения вводились только через судебные процедуры, теперь же процесс станет прямым, при этом врачебная тайна останется под защитой. Обязательство информировать о пациентах распространяется на все медучреждения, включая коммерческие, и в дальнейшем могут появиться нормативные документы, устанавливающие санкции для медработников за утаивание данных.

Наибольшее значение придается психическим заболеваниям, таким как депрессивные и биполярные расстройства, а также недавно классифицированным нарушениям, включая проблемы развития личности и аутизм. По словам экспертов, диагностика этих состояний обычно не вызывает затруднений, что минимизирует количество неоднозначных случаев. Врачи других профилей, заподозрив у пациента психическое расстройство, имеют возможность направить его на консультацию к специалисту-психиатру.

«У граждан возникает опасение, что люди станут избегать врачей, а сама система может породить коррупционные риски: условный „дальтоник“ предложит врачу деньги, лишь бы тот не сообщил о проблеме. Ключевым здесь станет уровень ответственности, закрепленный для медиков. Сама идея приостановки прав воспринимается как логичная альтернатива нынешним редким медкомиссиям, которые проходят раз в 10 лет и зачастую превращаются в формальность», — заключил Попов.

Начиная с 2027 года, водительские удостоверения станут зависеть от фактического здоровья человека. Это правило следует рассматривать как временное, а не карательное. Водительское удостоверение будут возвращать владельцу сразу, как только он восстановит здоровье и подтвердит этот факт.