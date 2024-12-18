Новые парковочные места появятся в подмосковном ЖК «Весна» в 2025 году

На территории жилого комплекса «Весна» в Апрелевке идут работы по обустройству дополнительных парковочных мест. Запланировано создание 75 новых машино-мест, которые будут предназначены как для жителей, так и для гостей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского округа.

На территории Московской области наблюдается дефицит парковочных мест, что создает сложности не только для жителей, но и для гостей региона. Ситуация требует комплексного подхода к решению проблемы: необходимо оптимизировать использование существующих парковок, развивать новые зоны для стоянки и активнее внедрять проекты по благоустройству территорий.

В условиях высокой плотности населения и увеличения числа автомобилей на дорогах наличие достаточного количества мест для парковки становится важным аспектом городской инфраструктуры.

Увеличение количества парковочных мест является важной мерой для улучшения комфорта проживания и упрощения доступа к жилой зоне. Работы по обустройству планируется завершить во II квартале 2025 года, что позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру района.

Новые парковочные места станут значительным вкладом в удобство и качество жизни жителей жилого комплекса «Весна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.