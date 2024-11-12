Новые парковочные места появились на улице Школьной в Королеве

Жители улицы Школьной в Красногорске недавно попросили на выездной администрации обустроить парковочные места возле их домов. По обращению местных жителей на выездной администрации начались работы по обустройству парковочных мест по адресу: улица Школьная, 20А. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спустя всего неделю работы подходят к концу. Новые парковочные места позволят автомобилистам с комфортом оставлять свои машины возле домов, не создавая помех для движения пешеходов. Это особенно актуально для семей с детьми, пожилых людей и инвалидов, которые часто пользуются колясками и другими средствами передвижения.

Обустройство парковочных мест — это важный шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды. Оно способствует более рациональному использованию городского пространства и улучшению транспортной ситуации.

Новые парковочные места будут востребованы жителями улицы Школьной и станут еще одним приятным бонусом к уже благоустроенной территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.