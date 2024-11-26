Новые остановочные павильоны устанавливают в Красногорске по просьбам жителей

На территории городского округа Красногорск устанавливают новые остановочные павильоны в рамках федерального проекта «Безопасные дороги». Это сделает ожидание общественного транспорта более комфортным и безопасным для жителей муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов проверил установку новых павильонов на улицах Красноармейской, Чапаева, Новой и автодороге, соединяющей Волоколамское шоссе с микрорайоном Митино.

«В последнее время стал очень востребован маршрут 13к, который соединяет разные части города в одну локацию. Чтобы нашим жителям было более доступно и комфортно передвигаться, устанавливаются новые павильоны», — отметил Богдан Андриянов.

По его словам, в этом году на территории округа обновили 24 павильона и добавили 12 новых остановочных пунктов. В следующем году эту работу планируют продолжить.

Новые остановочные павильоны сделают ожидание общественного транспорта более комфортным и безопасным для жителей Красногорска. Это улучшит транспортную доступность разных частей города и сделает жизнь в муниципалитете более удобной и комфортной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.