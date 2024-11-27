Новые остановочные павильоны устанавливают в Кашире

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» выполняют работы по устройству остановок общественного транспорта в городском округе Кашира. Новые остановочные павильоны появились в деревнях Топканово и Маслово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Остановочные павильоны монтируют из прочного металлокаркаса с прочным навесом-защитой от осадков и ударопрочного стекла — через прозрачные боковины виден приближающийся транспорт. Дополнительно павильоны оснащают скамейками и урнами.

Остановочный павильон появится в деревне Железня, что также удобно для жителей близлежащих СНТ, которым раньше также приходилось долго добираться до ближайшей остановки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.