Новые маршруты автобусов и остановки появятся в Москве 30 ноября и 1 декабря

30 ноября и 1 декабря в разных столичных районах будут запущены новые маршруты автобусов, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

«Мы улучшим маршруты наземного транспорта в 10 районах столицы, а также в 6 муниципальных образованиях в Подмосковье. Транспорт станет делать удобный заезд к станциям метро и МЦД, социальным объектам и жилой застройке», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что из-за запуска новых маршрутов в мегаполисе скорректируют действующие, для пассажиров появятся новые остановки.

В районах Внуково и Ново-Переделкино будут курсировать новые маршруты № 217 и 296. Начнет работать экспресс от МЦД Лобня до Перепечинского кладбища, а еще появятся новые остановки на территории МГУ и в районе станции метро «Потапово».