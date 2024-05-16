Новые дорожные знаки появятся на улицах Королева

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На улицах Королева утсановят новые дорожные знаки. Автовладельцев просят быть внимательными к появлению новых дорожных знаков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с решением рабочей группы объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Королева планируется установить новые знаки по следующим адресам:

Между д.17/2 по ул. Пионерская и д.22 по ул. Ленина появится знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»;

По всей четной стороне ул. Карла Либкнехта появится знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 »Работает эвакуатор»;

На парковке у Александро-Невской часовни появится знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия с 22:00 до 7:00».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.