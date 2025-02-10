Новые дорожные знаки появятся на улицах Королева для удобства жителей

На улицах Королева появятся новые дорожные знаки для удобства жителей. В наукограде одним из важных направлений в работе является обеспечение безопасности на дорогах. Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций на дорогах регулярно проводится замена старых и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями действующего законодательства, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ближайшее время на улицах Королева будут установлены новые дорожные знаки в рамках новой схемы организации дорожного движения. Изменения коснутся дворовой территории по адресу: ул. Циолковского, дом № 2А. Вводится одностороннее движение, что позволит улучшить безопасность и комфорт на данной территории.

Кроме того, новое регулирование предусматривает ограничения для остановки и стоянки транспортных средств, а также выделение парковочных мест для инвалидов.

Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать новые правила дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.