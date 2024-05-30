Новые дорожные знаки появились на улицах Королева

На улицах городского округа Королев появились новые дорожные знаки. Знаки установлены для обеспечения беспрепятственного проезда мусоровоза во избежание срывов графиков вывоза мусора. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В соответствии с решением рабочей группы по безопасности дорожного движения во дворе домов № 20/35 по проспекту Космонавтов, а также по ул. Пионерская, № 43, 45, 47 введены в действие новые схемы организации дорожного движения — установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает звакуатор».

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.