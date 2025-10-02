Новые дорожные знаки не нужны: автоэксперт раскритиковал инициативу

Автоэксперт Дмитрий Славнов раскритиковал планы по введению новых дорожных знаков в России с 2026 года и предложил сократить их количество для снижения информационной нагрузки на водителей, сообщает Life.ru .

Славнов выступил против инициативы по введению дополнительных дорожных знаков на российских дорогах с 2026 года. В беседе он отметил, что уже сейчас количество знаков на улицах чрезмерно велико, что приводит к перенасыщению и затрудняет восприятие информации водителями.

«С 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки. Честно говоря, лично я считаю, что знаков и так уже слишком много. Если просто выйти на улицу и внимательно посмотреть на дорогу, то легко заметить перенасыщение знаками. К примеру, через каждые 100 метров размещен знак „Остановка запрещена“, и это лишь один из примеров», — отметил Славнов.

Эксперт подчеркнул, что избыточное количество знаков и визуальных стимулов на дорогах создает дополнительный стресс для водителей. Он предложил вместо увеличения числа знаков использовать комбинированные варианты с табличками, указывающими протяженность действия, например: «Остановка запрещена на протяжении 1 километра». Такой подход, по мнению Славнова, поможет снизить информационную перегрузку и повысить безопасность.

«В будущем стоит искать баланс: оптимизировать количество дорожных знаков, сделать их информативными, но при этом не перегружать водителя ненужной информацией. Возможно, более современными решениями станут цифровые табло с адаптивной информацией или другие технологии, которые помогут снижать информационный шум и улучшать восприятие важной дорожной информации», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, соответствующие обновленному ГОСТу. Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и табличка «Глухие пешеходы».

