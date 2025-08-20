Новые АЗС с кафе и магазинами появились в Митино и на областной трассе в Чехове

В Москве и Подмосковье открылись две новые автозаправочные станции сети «Газпромнефть», оснащенные кафе, магазинами, бесплатным Wi-Fi и другими услугами для автомобилистов.

На АЗС по адресу ул. Зенитчиков, 7 в районе Митино могут одновременно обслуживаться шесть машин. Благодаря расположению в городском квартале и круглосуточному режиму работы магазина и кафе станция стала популярна не только у водителей, но и у пеших жителей окрестностей. Сэкономить время на оплате топлива, кофе и прочих товаров помогают экспресс-кассы самообслуживания.

На второй АЗС, расположенной на 26 км автодороги А-108 «Московское большое кольцо» (городской округ Чехов), возможна одновременная заправка восьми автомобилей. Для этого используется, в том числе, выносная скоростная колонка для дизельного топлива. Помочь автовладельцам пополнить запасы топлива готовы заправщики.

Обе станции предлагают клиентам классический и высокотехнологичный бензин, а также сезонное дизельное топливо. Для удобства водителей здесь обустроены бесплатные пункты самообслуживания, где можно подкачать шины, помыть фары и номерные знаки после длительной поездки. Расчет на АЗС происходит по системе постоплаты.

В ассортименте кафе представлены горячие блюда, свежая выпечка и кофе, а в магазинах можно приобрести снеки, прохладительные напитки и товары для авто.

На текущий момент общее количество АЗС сети в Москве и Московской области превышает 360.