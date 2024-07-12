Новые автобусы вышли на маршрут № 1 225 в Люберцах

В Люберцах в автопарк Мострансавто поступили 5 новых автобусов марки ЛиАЗ-5292. Новые транспортные средства вышли на маршрут № 1 225 «Люберцы (ул. Вертолетная) — Люберцы (Комсомольский проспект) — Москва (м. Новокосино)», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств, механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.

Количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Пассажировместимость новых автобусов — 100 человек. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Введение новых автобусов на маршруты — это положительная тенденция, которая повышает качество общественного транспорта и улучшает условия для пассажиров, особенно это актуально для маршрутов с большим пассажиропотоком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.