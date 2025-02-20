Новые автобусы получили 2 школы округа Коломна

Уже весной два новых школьных автобуса начнут перевозить учеников и воспитанников образовательных учреждений городского округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Два транспортных средства — на 22 и 31 пассажирское место — передали в среднюю общеобразовательную школу № 2 (корпус в селе Горы) и в Пановскую среднюю общеобразовательную школу. Эти автобусы будут ежедневно перевозить 106 детей из отдаленных населенных пунктов. Кстати, по просьбам родителей школьников один из автобусов будет курсировать по новому маршруту, доставляя учеников из села Федосьино до школьного корпуса в поселке Проводник.

Автобусы оборудованы всем необходимым: ремнями безопасности для пассажиров, аптечками, огнетушителями. Нормам безопасности отвечает и рабочее место водителя.

«Сейчас идет процедура передачи автобусов на баланс школ. Надеемся, что уже в марте они начнут функционировать», — пояснил старший инспектор управления образования администрации округа Сергей Чабар.

По словам Сергея Викторовича, в этом году также планируется обновить три уже действующих автобуса, что позволит улучшить транспортное обслуживание школьников нашего округа.

Всего в перевозках по школьным маршрутам в городском округе Коломна теперь задействовано более 30 автобусов.

Стоит добавить, что Подмосковье ежегодно обновляет парк школьных автобусов. Услуга наиболее востребована в малых населённых пунктах, где нет своих учебных заведений, и маленьким сельчанам приходится ежедневно пользоваться общественным транспортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.