Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 19:10

Новую трамвайную линию открыли на улице Сергия Радонежского в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл новую трамвайную линию, которая расположилась на улице Сергия Радонежского, сообщает ТАСС .

«В последние годы <…> трамвай — самый популярный вид транспорта с точки зрения прироста пассажиров. После ввода этой линии 700 тыс. жителей получат возможность ехать до Садового кольца», — отметил столичный градоначальник.

Эту линию также планируется продлить до района Ивановское. Там нет метро, также не ходят трамваи.

На восстановленных путях запустили новый маршрут трамвая № 2 «3-я Владимирская улица — Курский вокзал». Он курсирует по шоссе Энтузиастов, улице Сергия Радонежского, Костомаровскому и 3-му Сыромятническому переулкам до Курского вокзала. Таким образом, общественный транспорт связал шесть районов мегаполиса.

Пассажиры этого маршрута могут пересесть на 15 станций девяти линий рельсового каркаса Москвы. Это и Курский вокзал, и станции метро, и МЦД.

Маршрут обслуживают семь современных низкопольных трехсекционных трамваев «Витязь-Москва». Они двигаются тихо и плавно. Интервал — 10 минут. Специалисты прогнозируют, что пассажиропоток будет около 20 тыс. человек в сутки.