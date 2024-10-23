Новую электрозарядную сеть будут развивать в России

В России появится новая сеть станций для зарядки аккумуляторного электротранспорта. «Газпром нефть» зарегистрировала в Роспатенте бренд «Розетка», который будет использоваться на электрозарядной инфраструктуре компании: станциях для электромобилей на АЗС, федеральных автомагистралях и в партнерских локациях.

Сейчас в сети «Газпром нефти» в регионах страны работает больше 60 станций, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской областях. На каждом пункте установлено отечественное оборудование, а для зарядки электромобиля требуется в среднем 25-30 минут.

Дмитрий Шепельский, директор по региональным продажам «Газпром нефти»:

«Рынок услуг для электромобилей — это новое и быстро развивающееся направление, и для компании важно выделить свое предложение с помощью уникальных и запоминающихся атрибутов. Регистрация собственного розничного бренда позволит создать единый надежный сервис обслуживания клиентов с высокими стандартами качества».

До конца следующего года число электрозарядных станций компании вырастет до 140 объектов.