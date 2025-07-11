Новую автостанцию построили в Котельниках

Жители Котельников больше не будут мерзнуть в ожидании автобуса на улице. Новая автостанция общей площадью 1,7 тыс. кв. м сможет обслуживать до 1,5 тыс. пассажиров в сутки, и улучшит транспортную доступность городского округа Котельники и соседних территорий. Дополнительный транспортный хаб для округа построила частная компания «ОМЕГА», сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

В составе автостанции:

зал ожидания на 75 человек,

пассажирские, торговые, служебные и технические помещения,

6 перронов (3 отправления и 3 прибытия) с постами посадки и высадки пассажиров, — расположены в непосредственной близости от здания для удобства перемещения пассажиропотока,

крытая зона ожидания на перронах, защищающая пассажиров от непогоды.

Особое внимание уделено безопасности: на входах установлены арочные металлодетекторы и интроскопы, предназначенные для выявления запрещенных к перевозке предметов.

При проектировании и строительстве автостанции учли все требования по обеспечению доступности людей с ограниченными возможностями. Созданы условия для беспрепятственного передвижения по территории и внутри здания, включая пандусы, лифты, тактильные указатели и адаптированные санитарные комнаты.

Строить станцию начали в июне 2024 года, на сегодня объект завершен строительством и получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Соответствующий документ выдан Главгосстройнадзором Московской области после тщательной проверки. Ввести в эксплуатацию автостанцию планируют в середине июля 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.