Новое название: властям столицы рекомендовали переименовать «Новомосковскую»
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам совещания, которое прошло 26 мая и было посвящено инфраструктурному развитию Московского государственного технологического университета «Станкин». Властям столицы порекомендовали рассмотреть возможность переименования станции метро «Новомосковская», сообщается на сайте правительства.
Название станции предлагают изменить на «Станкин». Какое решение примут власти Москвы, неизвестно.
На совещании определились, что под кампус университета выделят земельный участок не меньше 15 га в районе Коммунарка. Заказчиком строительства станет правительство Москвы. Финансировать его будут за счет денег города и федерального бюджета.
В кампусе могут разместить головной центр компетенций по развитию станкоинструментальной отрасли, физкультурно-оздоровительный комплекс, учебно-лабораторные корпуса, рекреационные, парковочные зоны, гостиницы.
Эти и иные мероприятия дадут возможность сделать МГТУ одним из лучших инженерных вузов России.