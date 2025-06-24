Новое название: властям столицы рекомендовали переименовать «Новомосковскую»

сегодня в 12:53

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам совещания, которое прошло 26 мая и было посвящено инфраструктурному развитию Московского государственного технологического университета «Станкин». Властям столицы порекомендовали рассмотреть возможность переименования станции метро «Новомосковская», сообщается на сайте правительства .

Название станции предлагают изменить на «Станкин». Какое решение примут власти Москвы, неизвестно.

На совещании определились, что под кампус университета выделят земельный участок не меньше 15 га в районе Коммунарка. Заказчиком строительства станет правительство Москвы. Финансировать его будут за счет денег города и федерального бюджета.

В кампусе могут разместить головной центр компетенций по развитию станкоинструментальной отрасли, физкультурно-оздоровительный комплекс, учебно-лабораторные корпуса, рекреационные, парковочные зоны, гостиницы.

Эти и иные мероприятия дадут возможность сделать МГТУ одним из лучших инженерных вузов России.