Новое дорожное покрытие уложили в Люберцах на участке от Октябрьского проспекта д. 375в — д. 403 до Хлебозаводского проезда. Об этом рассказал глава городского округа Владимир Волков.

«Общая площадь ремонта проезжей части составила более 2800 кв. метров, тротуара — порядка 550 кв. метров. Ранее работы по укладке нового покрытия были выполнены по адресам: ул. 3-е Почтовое отделение и улица Строителей в Люберцах. Здесь общая протяжённость обновлённых участков составила более километра», — отметил Владимир Волков.

Глава Люберец заметил, что работы по ремонту дорог в округе продолжаются. Всего в текущем сезоне планируется отремонтировать одиннадцать муниципальных дорог, три из них — в городе Дзержинский. Также в планах ремонтных работ — четыре региональные автомобильные дороги.

Общая протяжённость обновленных участков составит более 25 км.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.