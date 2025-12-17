Новое административное здание открыли на станции Железнодорожная в Балашихе 17 декабря

Новое административное здание для сотрудников Московско-Горьковской дистанции пути и персонала станции Железнодорожная открылось 17 декабря в Балашихе в рамках проекта МЦД-4, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На станции Железнодорожная в Балашихе 17 декабря состоялось открытие нового административного здания, построенного в рамках реализации проекта МЦД-4 и развития транспортного узла. В церемонии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, представители РЖД и городских структур.

Новое здание предназначено для размещения административных, инженерных и кадровых служб, а также руководства станции и дежурно-диспетчерского персонала. Здесь будут работать около 50 специалистов Московско-Горьковской дистанции пути и станции Железнодорожная.

Сергей Юров отметил, что развитие пассажирской и служебной инфраструктуры напрямую влияет на безопасность перевозок и качество работы, а также улучшает условия труда сотрудников. Павел Петровичев, заместитель начальника железной дороги по строительству, подчеркнул, что с вводом нового здания условия труда многих работников значительно улучшены.

В здании оборудована студия видеоконференц-связи для работы всего железнодорожного узла и взаимодействия с подразделениями дороги. Рядом продолжается строительство хостела для иногородних работников. Реконструкция станции Железнодорожная находится на завершающем этапе, в ближайшее время планируется завершить работы по оставшимся объектам пассажирской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.