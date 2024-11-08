Новак допустил в России досрочную отмену запрета экспорта Аи-92

Досрочная отмена запрета на бензин марки Аи-92 необходима, чтобы избежать затоваривания топлива и для снижения объемов переработки, такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС .

Минэнерго планирует внести соответствующее время на обсуждение в российское правительство в кратчайшие сроки. Об этом стало известно от Новака в кулуарах «Русского экономического форума».

«Да, мы получили предложения. Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение в ближайшее время», — заявил Новак.

По словам Новака, в настоящее время эксперты уже заняты анализом рынка. Они сверяют данные по спросу и предложению только на бензин марки Аи-92. Другие марки автомобильного топлива пока не рассматриваются.

Если эксперты подтвердят, что в производстве Аи-92 будут скапливаться излишки, то тогда будет разрешен экспорт топлива, чтобы производители не сбавляли объемы работы.