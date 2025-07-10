Новая объездная дорога разгрузит транспортный поток в Раменском округе

В Раменском округе полным ходом идут работы по капитальному ремонту участка автодороги протяженностью более 1 км от улицы Михалевича до Сафоновских прудов. Новая объездная трасса позволит вывести грузовой транспорт за пределы города, разгрузив центральные улицы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонтные работы на участке автодороги от улицы Михалевича до Сафоновских прудов в Раменском выполняет подрядная организация Раменское ДРСУ. Общая протяженность ремонтируемого участка превышает 1 км.

На данный момент реализуется первый этап работ. Уже обустроен тротуар длиной 500 метров, а дорожное полотно расширено до 6 метров и уложен выравнивающий слой асфальта.

Как отметил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, проинспектировавший ход работ, обновленная трасса станет важным объектом дорожной инфраструктуры муниципалитета. Осенью она соединится с улицей Красноармейской, образовав объездной маршрут.

Новая дорога позволит вывести грузовой транспорт за пределы города, разгрузив центральные улицы от интенсивного движения большегрузов. Это значительно улучшит транспортную ситуацию и экологическую обстановку в Раменском.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.