Новая конечная станция для наземного транспорта открылась на западе Москвы

В Москве продолжают развивать инфраструктуру для городского транспорта, регулярно возводятся новые и обновляются работающие конечные станции. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что на западе мегаполиса начала функционировать новая конечная станция для автобусов и электробусов рядом со станцией метро «Говорово».

Она сделает работу маршрутов эффективнее в ближайших районах. На конечной станции появились две ультрабыстрых зарядных станции для электробусов. В здании сделали все необходимое для удобства водителей.

Появились раздельные комнаты отдыха для женщин и мужчин. Есть зоны для обеденного перерыва, медпункт, системы безопасности и видеонаблюдения.

Фото - © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Сегодня в Москве действует более 160 конечных станций, из которых 34 оснащены инфраструктурой для электробусов. Это улучшило условия труда водителей и положительно повлияло на работу маршрутов. Постоянно повышаем качество обслуживания пассажиров», — сказал Максим Ликсутов.

Фото - © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые конечные станции делают транспорт Москвы более эффективным. Техника ездит сразу в нужном районе, рядом с пассажирами. Длительность ожидания транспорта для них становится меньше.

Водителям автобусов и электробусов нет необходимости тратить время, чтобы отправиться до начальной точки маршрута или в парк на стоянку. На огороженной разворотной площадке у водителей много места для маневра и возврата на линию. Не нужно делать это на проезжей части.

Для водителей созданы комфортные условия труда. Безопасность людей зависит от того, как будут себя чувствовать те, кто находится за рулем.