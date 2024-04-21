Новая дорога в Одинцово объединит «Сколково» и 50-й километр МКАД

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В Подмосковье строят дорогу между МКАД и «Сколково»

Участок новой дороги в поселке Заречье откроют во втором квартале этого года, а весь проект, соединяющий 50-й километр МКАД и «Сколково» — в первом квартале нового 2025 года, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На новой дороге будет от 2 до шести полос, её пропускная способность — до 25 тысяч автомобилей в сутки.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил качество выполнения работы.

«Проехал по уже готовым участкам, чтобы проверить качество работ. Результат оцениваю хорошо, строительство идёт по стандартам».

Вдоль почти готового участка автомобильной дороги ведётся строительство тротуара. Здесь предусмотрено больше двадцати тысяч квадратных метров газона и около четырёх тысяч деревьев и кустарников.

В плане — пять автобусных остановок, 5 светофоров, пешеходные переходы, велосипедные дорожки общей протяжённостью 4,2 километра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.