Новая дорога появится между Долгопрудным и Химками

В Подмосковье появится новая двухполосная дорога между Долгопрудным и Химками. Предстоит выполнить проектные работы до 4 квартала 2025 года, после чего подрядчик приступит к строительно-монтажным работам со сроком завершения во 2 квартале 2028 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новая дорога протяженностью 2,5 км обеспечит дополнительный выезд на Новое и Международное шоссе. Жители густонаселенных микрорайонов Павельцево и Ивакино смогут комфортно проехать в сторону Ленинградского и Дмитровского шоссе, дороги М-11 «Нева», а также аэропорта «Шереметьево». В целом улучшится транспортная доступность двух динамично развивающихся округов Подмосковья», — рассказали в ведомстве.

Также у жителей кварталов появится возможность быстрее добираться к станциям МЦД-1 «Хлебниково» и «Водники», сократится время проезда до Москвы.

Участок строительства определен от Химкинского проспекта в микрорайоне Павельцево в Долгопрудном до квартала Ивакино в районе д. 43 в Химках. В составе дороги будет построен мост через р. Клязьму. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходная зона и велодорожка. Окончательные параметры будут определены в процессе проектирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.