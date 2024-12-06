Ночные автобусы пока не планируют запускать в Нижнем Новгороде

Ночных маршрутов автобусов в Нижнем Новгороде запускать пока не планируется. Причиной этому является нехватка водителей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство транспорта.

В ведомстве уточнили, что нехватка водителей наблюдается не только в Нижегородской области, но и в ряде других регионов России. Это создает сложности даже в дневное время, когда не всегда удается обеспечить необходимое число автобусов на маршрутах общественного транспорта. А если запустить автобусы и ночью, это может негативно отразиться на утренних «пиковых» и дневных часах.

Большинство маршрутов завершает работу после 22 часов.

В силу нехватки водителей и с учетом правил труда и отдыха, установленных законодательством, не все автобусы могут работать в двухсменном режиме, что приводит к недовыпуску машин в вечернее время, пояснили в минтрансе.

В настоящий момент министерство активно ищет водителей и создает подходящие условия для их привлечения.