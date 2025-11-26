Нижегородцы стали на 20% меньше жаловаться на транспортные проблемы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября, ссылаясь на статистику Центра управления регионом, заявил о сокращении количества жалоб на транспортные проблемы на 20%, сообщает ИА «Время Н» .

Глава региона добавил, что число жалоб на транспорт, которые поступают ему в социальных сетях, также заметно сократилось.

Он подчеркнул, что приоритетная цель на текущий момент — ликвидация дефицита кадров в транспортной отрасли, в том числе путем привлечения трудовых мигрантов.

Никитин выразил уверенность в том, что скорое завершение обновления инфраструктуры электротранспорта также способствует улучшению ситуации.

По его словам, в Нижнем Новгороде активно меняют трамвайные пути. В рамках концессии город получил уже 110 новых трамваев, и в скором времени ожидает поступления еще 20. Всего до конца 2026 года должно поступить 170 единиц. Кроме того, старые троллейбусы были заменены на современные электробусы. Также близится к завершению строительство новых станций метро.

По мнению губернатора, к моменту окончания модернизации электротранспорта и строительства метро вопрос с дефицитом водителей должен быть решен.

«Вот тогда у нас должен наступить „коммунизм“ в отдельной отрасли», — заключил Никитин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.