Нижегородцы могут получить ящик мандаринов за «счастливые билеты» в трамвае

В среду, 24 декабря, нижегородцев ждет уже третья по счету праздничная акция «Счастливый билет» во всех трамваях города, сообщает pravda-nn.ru .

Организатором мероприятия, ООО «Экологические проекты» заявлено, что счастливчики смогут выиграть ящик мандаринов.

Принять участие в мероприятии смогут все жители Нижнего Новгорода, оплатившие проезд в трамвае через терминал 24 декабря. Победу принесут билеты, номера которых заканчиваются на три одинаковые цифры, например, 111, 222 и так далее до 999.

Для получения приза, ящика сочных мандаринов, тем, кому улыбнулась удача, необходимо 24 или 25 декабря связаться с организаторами, позвонив по телефону 8 (831) 200-01-11 (доб. 7) или отправив сообщение в соцсетях корпорации развития Нижегородской области. Выдача призов осуществляется только при предъявлении выигрышного билета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.