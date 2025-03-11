Нижегородцам объяснили, чем вызван странный запах в метро

Жителям Нижнего Новгорода разъяснили причину резкого запаха в метрополитене — это креозот, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал «Метро НН».

Как пояснили сотрудники метро, применение креозота необходимо для защиты деревянных шпал от гниения. Недостатком этого полезного вещества является его специфический запах.

В настоящее время в российских подземках ведется постепенная замена деревянных шпал на железобетонные, в связи с чем ожидается снижение интенсивности неприятного запаха в будущем.

По словам очевидцев, наиболее ощутим запах креозота в районе пятого и седьмого выходов на станции «Двигатель Революции», а также возле четвертого выхода на станции «Пролетарская».