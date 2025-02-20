Незаконные граффити и рекламу устранили в 12 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожно инфраструктуры, расположенных на региональных дорогах в 12 округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы убрали несанкционированную рекламу со знаков в Жуковском на ул. Гагарина, в Раменском в рабочем поселке Ильинский на ул. Праволинейной, во Фрязине на проспекте Мира и в Долгопрудном на Лихачевском шоссе.

А еще рекламу ликвидировали на остановочных павильонах в Кашире в поселке Лдово на улице Ленина, в Богородском в поселке Рыбхоз на Бисеровском шоссе и в деревне Каменки-Дранишниково.

Помимо того, специалисты очистили остановочные павильоны от граффити: в Серпухове на ул. 1-я Московской, в Орехово-Зуеве на ул. Гагарина и в Лыткарине на ул. Колхозной. Также убрали вандальные надписи с дорожных знаков в Павловском Посаде на Мишутинском шоссе и во Фрязине на ул. Полевой. А в Красногорске на Волоколамском шоссе ликвидировали граффити с надземного пешеходного перехода.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.