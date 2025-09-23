Незаконные граффити и рекламу устранили в 11 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 15 региональных дорогах в 11 округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По результатам проверки дорожные службы произвели необходимые работы по уборке граффити: очистили от вандальных надписей остановочные павильоны на Ивантеевском шоссе в Ивантеевке, на Советской улице в Королеве, на улице Гагарина в Орехово-Зуево и на Кореневском шоссе в поселке городского типа Красково г. о. Люберцы.

Также на автобусных павильонах ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити на Юбилейной улицы и Вишняковском шоссе в Балашихе. В Богородском округе в селе Кудиново и деревне Белая убрали граффити на остановках, а на Бисеровском шоссе очистили от рекламных объявлений дорожные знаки.

Еще незаконные рекламные объявления убрали на остановках в Павлово-Посадском округе в деревне Заозерье, а также в Раменском округе в деревне Кузнецово. Помимо того, очистили от рекламы дорожные знаки на путепроводе у железнодорожной платформы Водники в Долгопрудном. А также очистили опоры светофоров от рекламы в деревне Ново г. о. Щелково, на проспекте Мира и на Полевой улице в городе Фрязино.

Ведомство призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только доставляет дискомфорт участникам движения, но и является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.