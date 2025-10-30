Незаконные граффити и рекламу устранили в 11 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 13 региональных дорогах в 11 округах — их выявили в ходе обследования, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Раменском округе дорожники ликвидировали несанционированную рекламу на остановке в селе Ганусова и на опоре знаков в деревне Шмеленки, в Пушкинском округе убрали вандальные надписи на остановке на Советском проспекте в Ивантеевке и устранили незаконную рекламу на павильоне на Пушкинском шоссе в Пушкино.

Также специалисты устранили граффити на остановках, расположенных на Московской улице во Фрязине, Носовихинском шоссе в деревне Черное г. о. Балашиха, поселке Красково г. о. Люберцы, несанкционированную рекламу ликвидировали на остановках на Бисеровском шоссе в поселке Рыбхоз Богородского округа и в селе Перхушково Одинцовского округа. Также рекламу убрали на знаках в микрорайоне Щапово в Долгопрудном и на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, а еще очистили от рекламы опоры освещения на улице Мира в Луховицах и опору светофора на улице Октябрьской Революции в Коломне.

Ведомство призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только доставляет дискомфорт участникам движения, но и является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.