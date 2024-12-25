Незаконные граффити и рекламу устранили на остановках в 5 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 9 региональных дорогах в пяти городских округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Долгопрудном ликвидировали граффити на остановочных павильонах на дороге у микрорайона Котово, а также очистили знаки на улицах Парковой и Московской.

В Красногорске от граффити очистили шумозащитный экран на Волоколамском шоссе у микрорайона Павшино и надземный переход в микрорайоне СГШ. Также привели в нормативное состояние шумозащитный экран в Мытищах на улице Селезнева.

Несанкционированную рекламу убрали на опорах наружного освещения в Жуковском на улицах Кооперативной и Гагарина и убрали рекламные объявления с остановочного павильона на Фабричном шоссе в Старой Купавне Богородского округа.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.