Незаконные граффити и рекламу устранили на остановках на 9 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожно инфраструктуры, расположенных на девяти региональных дорогах в пяти городских округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Незаконную рекламу убрали с остановочных павильонов, расположенных на дороге в селе Михеево и на ул. Новошоссейной в поселке совхоза Сафоновский Раменского округа, а также на ул. Ленина в деревне Ивашово, на ул. Ленина в селе Кудиново и на Фабричном шоссе в городе Старая Купавна Богородского округа.

Ликвидировали несанкционированную рекламу и с дорожных знаков, расположенных на ул. Волковской в Люберцах, проспекте Мира во Фрязине и на ул. 7-й Дивизии в Раменском. А еще очистили знаки от вандальных надписей на ул. Московской в Долгопрудном.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.