Незаконные граффити и рекламу устранили на 5 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожно инфраструктуры, расположенных на пяти региональных дорогах в четырех городских округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Солнечногорске от вандальных надписей очистили остановочные павильоны на дороге в поселке Ржавки, а рекламу ликвидировали на знаках на улице Институтской в поселке Менделеево.

Помимо того, очистили от рекламы опору наружного освещения и знаки на улице Театральной в рабочем поселке Ильинский Раменского округа. А еще убрали рекламные объявления и граффити с остановочных павильонов на улице Малой Московской в Старой Купавне Богородского округа и на улице Полевой во Фрязине.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.