Незаконную рекламу и граффити убрали на остановках в 15 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали нарушения, связанные с размещением незаконной рекламы и граффити на 25 дорогах в 15 округах на объектах дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Лосино-Петровский.

От граффити очистили дорожные знаки на проспекте Ракетостроителей и ул. Московской в Долгопрудном, ул. Центральной в Щелкове, ул. Коммунальной в Королеве, ул. Энергетиков в Дедовске, улицах 50 лет Октября и Комсомольской в Красногорске.

В Богородском округе очистили от граффити и рекламы остановочные павильоны на Бисеровском шоссе в п. Рыбхоз, ул. Малой Московской в г. Старая Купавна, ул. Заводской в г. Электроугли. Также привели в нормативное состояние остановочные павильоны на Ярославском шоссе в Пушкино и от граффити очистили опору линии наружного освещения на Центральном проезде в Ивантеевке.

Специалисты ликвидировали несанкционированную рекламу на автобусных остановках на ул. Первомайской в Лосино-Петровском, на 44-м км Пятницкого шоссе в Солнечногорске, на ул. Академика Горячкина в в поселке Подольской машинно-испытательной станции и на ул. Газовиков в поселке Развилка Ленинского округа.

Также от наружной рекламы были очищены дорожные знаки в Жуковском на улице Гагарина и в Долгопрудном на 1-й Советской улице. А еще реклама была ликвидирована с опор уличного освещения в Балашихе в микрорайоне Кучино на Центральной улице, в Люберцах на Октябрьском проспекте.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.