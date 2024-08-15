Незаконную рекламу и граффити убрали на дорожных объектах в 6 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали нарушения, связанные с размещением незаконной рекламы и граффити на дорожных объектах региональной сети в 6 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По результатам проверки дорожные службы очистили от граффити остановочные павильоны в Балашихе на Носовихинском шоссе, в Люберцах на Октябрьском проспекте, в Ивантеевке на Советском проспекте и в Солнечногорске в рабочем поселке Менделеево на Левобережной улице.

Также специалистами были очищены дорожные знаки от несанкционированной рекламы и граффити на улицах Энергетической и Гагарина в Жуковском, Носовихинском шоссе в Балашихе и Коммунальной улице в Королеве.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.